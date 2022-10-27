是方前3季每股賺8.56元 創同期新高

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（中央社記者江明晏台北27日電）是方電訊受惠IDC機房與雲端應用服務帶動，前3季營收22.82億元，年增9.1%，每股盈餘8.56元、年增20.6%，續創同期新高；是方並宣布通過2021年度永續報告書及溫室氣體盤查驗證。

是方電訊今天宣布，通過格瑞國際驗證有限公司針對是方2021年度永續報告書及溫室氣體盤查驗證，確認永續報告書內容提及的經濟、社會、環境及公司治理等特定績效指標皆準確落實。

除了永續報告書通過驗證之外，為符合國際情勢並善盡企業責任，是方所屬IDC機房及辦公大樓溫室氣體也一併完成盤查並通過ISO 14064-1驗證，有利公司確實掌控溫室氣體排放，並據此提出溫室氣體減排可行方案，以持續推動各項節能減碳工作。

是方今天公布第3季營運成果，單季營收達7.66億元、每股盈餘為2.91元；累計前3季營收22.82億元，年增9.1%，每股盈餘8.56元、年增20.6%，各項數據皆創同期新高。

是方董事長吳彥宏表示，是方不僅對於短、中期的營收及獲利目標持續自我要求，針對長期性的ESG指標也多所著墨。

是方4大產品線中的IDC機房與雲端應用服務，不但符合數位發展趨勢與未來接軌，同時也帶動公司整體的營收、獲利攀升，成為是方成長的雙引擎，法人預估全年營收及每股盈餘有望寫下新高。（編輯：張均懋）1111027