9月景氣燈號亮黃藍燈 分數逼近低迷藍燈
2022/10/27 16:16（10/27 17:11 更新）
國發會27日公布9月景氣燈號改亮黃藍燈，綜合判斷分數較8月大減6分、降至17分，從綠燈的底標一次降到黃藍燈的底標。圖為台北西門町商圈店家舉行促銷活動，盼刺激買氣。中央社記者王騰毅攝 111年10月27日
（中央社記者蘇思云台北27日電）國發會今天發布9月景氣燈號，終結連六綠，改亮黃藍燈，綜合判斷分數更大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。國發會表示，景氣走緩，須密切關注後續變化。
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國發會今天公布9月景氣燈號改亮黃藍燈，綜合判斷分數較8月大減6分、降至17分，從綠燈的底標一次降到黃藍燈的底標，也就是再下降1分就會轉為藍燈；景氣領先、同時指標續呈下跌。
關注燈號的9項構成項目，工業生產指數由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分，股價指數由黃藍燈轉呈藍燈，海關出口值、機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲營業額都由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減1分，其餘4項燈號不變。（編輯：張均懋）1111027
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