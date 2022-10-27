更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北議員高敏慧何淑峯金中玉等10人收賄賣補助款 判刑定讞褫奪公權
首頁 / 產經

9月景氣燈號亮黃藍燈 分數逼近低迷藍燈

2022/10/27 16:16（10/27 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國發會27日公布9月景氣燈號改亮黃藍燈，綜合判斷分數較8月大減6分、降至17分，從綠燈的底標一次降到黃藍燈的底標。圖為台北西門町商圈店家舉行促銷活動，盼刺激買氣。中央社記者王騰毅攝 111年10月27日
國發會27日公布9月景氣燈號改亮黃藍燈，綜合判斷分數較8月大減6分、降至17分，從綠燈的底標一次降到黃藍燈的底標。圖為台北西門町商圈店家舉行促銷活動，盼刺激買氣。中央社記者王騰毅攝 111年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北27日電）國發會今天發布9月景氣燈號，終結連六綠，改亮黃藍燈，綜合判斷分數更大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。國發會表示，景氣走緩，須密切關注後續變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國發會今天公布9月景氣燈號改亮黃藍燈，綜合判斷分數較8月大減6分、降至17分，從綠燈的底標一次降到黃藍燈的底標，也就是再下降1分就會轉為藍燈；景氣領先、同時指標續呈下跌。

關注燈號的9項構成項目，工業生產指數由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分，股價指數由黃藍燈轉呈藍燈，海關出口值、機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲營業額都由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減1分，其餘4項燈號不變。（編輯：張均懋）1111027

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族