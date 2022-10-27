維持台灣半導體優勢 經部11月底找業界談3面向作法

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）經濟部官員今天表示，將在11月底與半導體業界會商，雙方將從研發、人才、基礎建設3面向著手；經濟部已提產創條例第10條之2修法，針對具國際產業鏈關鍵地位的企業提供投資抵減優惠，尤其是先進製程設備的研發支出，抵減額度無上限。

經濟部今天在行政院會報告「美國對中國半導體管制及我方因應策略」，提出3大方向，包括強化租稅優惠、鼓勵從事研發、鬆綁延攬人才，維持台灣半導體產業的競爭優勢地位。

經濟部官員說明，目前半導體業正在研擬建議版本，政府也將提出對案，雙方擬在11月底會商，先由政府傾聽業界如何因應美中科技戰加劇後的全球變局，接著看業界對政府還有哪些需求。

官員說明，目前研議的3大面向為研發、人才、基礎建設，既有措施包括產創條例第10條之2修法以鼓勵高階設備研發，就業金卡或半導體學院則是人才面，以及諸多持續健全半導體供應鏈的政策。

租稅優惠部分，工業局官員說明，經濟部已提產創10之2修法，針對具國際產業鏈關鍵地位的企業提供投資抵減優惠，尤其是先進製程設備的研發支出，抵減額度無上限。

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官員說，面對各國陸續對具產業關鍵地位的企業提出獎勵、補助措施，工業局盼藉產創條例修法，給台灣業者更多後援，也帶動國內上下游眾多企業。官員說，目前草案已完成預告程序，送至行政院審議，待行政院會通過後，將送請立法院審議。

在人才面，官員說明，產業界先前曾指在美中科技戰開始後，有不少產業人才被迫離開中國，盼政府思考如何協助爭取這些人才，希望在既有的半導體學院、就業金卡、租稅優惠等措施上，看還能為產業做更多什麼。（編輯：張均懋）1111027