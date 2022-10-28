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景氣亮警訊 黃天牧：上市櫃營收仍穩健

2022/10/28 13:23
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（中央社記者謝方娪台北28日電）9月景氣燈號亮起黃藍燈，敲響景氣走緩警鐘。金管會主委黃天牧今天表示，對國發會指標非常重視，金管會將再觀察，但至少到目前為止，上市櫃公司營收仍維持穩健亮眼。

黃天牧今天出席「2022台北金融科技展」並接受媒體聯訪，外界關注，國發會27日公布9月景氣燈號，睽違逾2年亮出首顆代表趨弱的黃藍燈，綜合判斷分數已逼近代表景氣低迷的藍燈。

對於景氣燈號亮出警訊，黃天牧表示，金管會非常重視，會再觀察、特別注意，不過到目前為止，上市櫃公司營收表現，仍相當穩健亮眼。

台股9月重挫逾11%，市場推估銀行業大幅減碼台股，引起熱議。黃天牧表示，業者投資標的轉換，是基於各自業務策略，金管會沒有特別想法，尊重業者策略。

黃天牧強調，提振台股重點應該是金管會如何針對上市櫃公司的公司治理及永續方面做檢討、提高上市櫃公司能見度和吸引力，強化整體資本市場。

他指出，現在台股殖利率仍有5.34%左右，台股本益比逾9倍，上市櫃公司前9月累計營收仍較去年同期成長，均是台股基本面。

黃天牧說，現在市場遇到通膨和美國升息等挑戰，但這只是過渡期，看中長期台股基本面仍非常良好，呼籲投資人審慎選股、注意風險。（編輯：楊蘭軒）1111028

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