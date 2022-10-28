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搶Costco聯名卡？ 蔡明興：好客戶一定會積極爭取

2022/10/28 16:26
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（中央社記者謝方娪台北28日電）市場盛傳台北富邦銀行擠下國泰世華銀行、搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權，富邦金控董事長蔡明興今天表示，無法評論市場傳言，但只要是好客戶，富邦一定都會很積極爭取。

Costco與國泰世華銀行10年聯名卡合約明年到期，各家銀行摩拳擦掌想搶逾250萬張好市多聯名卡發卡權，近日傳出花落北富銀。北富銀為Costco聯名卡有哪些準備作業、日後是否會和momo進行資源整合以擴大效益，已成為市場熱議話題。

蔡明興今天出席第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮，會後接受媒體聯訪表示，現在沒辦法評論市場傳言，不過只要是好的客戶，富邦一定都會很積極爭取。

蔡明興表示，信用卡是富邦長期相當重視的業務，近年北富銀推出J卡及momo卡，獲得消費者高認同度，帶動客戶數大幅成長。

蔡明興指出，在信用卡業務上，富邦非常有信心可提供越來越好的服務，富邦有投資韓國現代信用卡，最近更派團前往觀摩，希望從有經營特色的韓國現代信用卡取經，回頭加強富邦信用卡服務。（編輯：潘羿菁）1111028

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