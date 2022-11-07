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好市多聯名卡易主 國泰世華：270萬張換發CUBE卡

2022/11/7 09:56（11/7 11:09 更新）
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國泰世華銀行與好市多聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，雙方未續約。圖為好市多內湖門市購物人潮。（中央社檔案照片）
國泰世華銀行與好市多聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，雙方未續約。圖為好市多內湖門市購物人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北7日電）國泰世華銀行今天發布聲明指出，為延續好市多聯名卡合作關係，銀行已竭盡最大努力與誠意，不過遺憾未能續約；雙方合約期滿前，270萬名卡友聯名卡相關權益皆不受影響。屆時未使用完的多利金，將轉換為刷卡金折抵帳單。

好市多（Costco）聯名卡確定易主，國泰世華銀行今天表示，國泰世華銀行與好市多聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，感謝聯名卡卡友長期以來的支持與愛護，與國泰世華銀行走過美好的10年。

國泰世華銀行指出，在雙方共同經營下，好市多聯名卡數從2014年的90萬張，至今已突破270萬張，成為全台第一大零售通路聯名卡。

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為延續好市多聯名卡合作關係，國泰世華銀行表示已竭盡最大努力與誠意，不過遺憾未能續約，至雙方合約期滿前，聯名卡相關權益皆不受影響，聯名卡可繼續在好市多賣場內及其他商家使用，且屆時未使用完的多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單，歡迎聯名卡卡友持續使用。

為維護270萬名國泰世華Costco聯名卡卡友的權益及提供更優質的消費優惠，國泰世華銀行將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，並將於近日陸續寄發聯名卡換發CUBE卡通知函，說明新卡優惠升級內容。（編輯：郭無患）1111107

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