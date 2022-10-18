更多編輯台推薦新聞：
黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長
文化

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
首頁 / 產經

傳聯名卡花落北富銀 好市多：若變動會即時通知

2022/10/18 12:34（10/18 12:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
近日傳出好市多聯名卡發卡權花落北富銀，好市多表示，若有任何服務上的變動，將即時通知。圖為好市多內湖門市採購民眾。（中央社檔案照片）
近日傳出好市多聯名卡發卡權花落北富銀，好市多表示，若有任何服務上的變動，將即時通知。圖為好市多內湖門市採購民眾。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、蘇思云、曾智怡台北18日電）好市多（Costco）與國泰世華銀行10年聯名卡合約明年到期，各家銀行摩拳擦掌想搶逾250萬張好市多聯名卡發卡權，近日傳出花落北富銀，但北富銀今天回應：「不評論市場傳聞。」

至於傳「被搶親」的國泰世華銀行回應，目前仍與好市多洽談中；Costco則表示，Costco會定期審核會員卡會員權益，若有任何服務上的變動，將即時通知。

國泰世華銀行搶下好市多聯名卡10年發卡權，合約將在明年到期，數家大型銀行使出渾身解數，躍躍欲試盯上發卡量逾250萬張的好市多聯名卡發卡權，一旦搶下發卡權，將牽動國內信用卡市場排名大洗牌。

市場在9月時傳出，此次好市多聯名卡發卡權由北富銀奪標機會最高，不過均未獲得證實；今天有媒體報導，北富銀以逾新台幣12億元價碼搶走好市多聯名卡發卡權，而且近期即將簽約，消息一出再度引起廣大關注。

台北富邦銀行今天透過公關體系回應，不評論市場傳聞；至於傳「被搶親」的國泰世華銀行回應，目前仍與好市多洽談中，若有進一步消息，將在銀行網站公告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據金管會今年8月底最新統計數據，國內信用卡流通卡王由中信銀以826萬張穩坐冠軍，其次為有好市多聯名卡挹注的國泰世華銀，有785萬張流通卡。

玉山銀、台新銀各擁680萬張及622萬張流通卡，分居第3、4名，第5名是北富銀有460萬張流通卡。換言之，若此次北富銀順利搶下好市多聯名卡發卡權，可望一次擠下玉山銀及台新銀，和國泰世華銀爭搶老2位置。（編輯：林淑媛）1111018

延伸閱讀
國泰世華ATM網銀8日大當機 補償6次跨行免手續費國泰世華ATM當機網銀掛點 好市多結帳大排長龍國泰世華銀行刷卡網銀ATM當機 近5小時全面修復
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族