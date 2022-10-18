傳聯名卡花落北富銀 好市多：若變動會即時通知

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近日傳出好市多聯名卡發卡權花落北富銀，好市多表示，若有任何服務上的變動，將即時通知。圖為好市多內湖門市採購民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪、蘇思云、曾智怡台北18日電）好市多（Costco）與國泰世華銀行10年聯名卡合約明年到期，各家銀行摩拳擦掌想搶逾250萬張好市多聯名卡發卡權，近日傳出花落北富銀，但北富銀今天回應：「不評論市場傳聞。」

至於傳「被搶親」的國泰世華銀行回應，目前仍與好市多洽談中；Costco則表示，Costco會定期審核會員卡會員權益，若有任何服務上的變動，將即時通知。

國泰世華銀行搶下好市多聯名卡10年發卡權，合約將在明年到期，數家大型銀行使出渾身解數，躍躍欲試盯上發卡量逾250萬張的好市多聯名卡發卡權，一旦搶下發卡權，將牽動國內信用卡市場排名大洗牌。

市場在9月時傳出，此次好市多聯名卡發卡權由北富銀奪標機會最高，不過均未獲得證實；今天有媒體報導，北富銀以逾新台幣12億元價碼搶走好市多聯名卡發卡權，而且近期即將簽約，消息一出再度引起廣大關注。

台北富邦銀行今天透過公關體系回應，不評論市場傳聞；至於傳「被搶親」的國泰世華銀行回應，目前仍與好市多洽談中，若有進一步消息，將在銀行網站公告。

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根據金管會今年8月底最新統計數據，國內信用卡流通卡王由中信銀以826萬張穩坐冠軍，其次為有好市多聯名卡挹注的國泰世華銀，有785萬張流通卡。

玉山銀、台新銀各擁680萬張及622萬張流通卡，分居第3、4名，第5名是北富銀有460萬張流通卡。換言之，若此次北富銀順利搶下好市多聯名卡發卡權，可望一次擠下玉山銀及台新銀，和國泰世華銀爭搶老2位置。（編輯：林淑媛）1111018