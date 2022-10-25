好市多聯名卡明年8/7到期 國泰世華銀：備好兩方案

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（中央社記者蘇思云台北25日電）國泰世華銀行與好市多合作聯名卡將於明年8月7日到期，外傳北富銀想搶食大餅，國泰世華銀今天首度正式回應，不管續約與否都會準備因應，如果不續約，也會發CUBE卡給客戶作為準備。

國泰世華銀行今天下午舉行CUBE數位金融品牌媒體活動。好市多（Costco）與國泰世華銀行10年聯名卡合約明年到期，各家銀行摩拳擦掌想搶逾250萬張好市多聯名卡發卡權，近日傳出花落北富銀，引發外界關注。

國泰世華銀資深副總鄭有欽表示，收到很多卡友詢問聯名卡事宜，國泰世華銀跟好市多合作的聯名卡這次是10年合約，10年期合約是到明年8月7日為止，合約到期前聯名卡的卡友權益不受到任何影響，店內、店外、加油站回饋都一樣，包括多利金的使用，都是照樣累積與使用。

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鄭有欽表示，好市多聯名卡是發卡量大的卡種，不管續約與否都要做好準備工作，第一，如果續約有新合約，當然也要做一些新的規劃或調整；第二，如果沒有續約也要做好準備，相關準備就會直接用CUBE卡發給使用者做準備。

至於好市多聯名卡的價值，鄭有欽表示，如果加上客戶，包含國泰導引到好市多變成會員的部分，也有好市多會員變成國泰卡友的部分，以客戶全面性來看，都是非常優質客戶。（編輯：潘羿菁）1111025