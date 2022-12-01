國泰世華銀行系統又異常 金管會2日約談業者

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（中央社記者謝方娪台北1日電）國泰世華銀行今年內數次發生當機或系統不順事件，金管會今天直言「問題已再三發生」，董事會應高度注意，督促經理部門找出根本原因並解決問題；針對今天網銀卡卡，金管會明天將約談國泰世華銀行高層到局說明。

國泰世華銀行網路銀行App今天早上出現登入緩慢情形，今年以來，國泰世華銀行不止一次發生ATM、網銀或信用卡收單異常事件，引起網友抱怨。國泰世華銀行說明，昨天晚間因系統優化作業影響效能，導致網銀App今天早上出現部分登入緩慢情形，對客戶表達誠摯歉意。

金管會銀行局副局長童政彰今天下午在例行記者會表示，國泰世華銀行11月底發現有程式出現異常，銀行提出優化作業以改善程式運作，但今天上午9時30分國泰世華銀行發現網銀及行動銀行App登入緩慢，銀行著手處理後陸續發現有程式運作不順暢，加上適逢月初交易量大，導致登入變得非常緩慢。

童政彰說明，國泰世華銀行掌握相關情形後，今天上午10時前已先以電話通報銀行局，並積極查找系統運作不順暢的原因；根據國泰世華銀行最新回報，今天下午2時35分網銀運作已恢復正常，4時20分行動銀行App恢復正常。

童政彰強調，「已請國泰世華銀行明天至銀行局說明此事件」，國泰世華銀行應找出根本問題，且董事會應高度注意，類似情形已一而再、再而三發生，應督促經理部門徹底找出根本原因並妥適解決。

他表示，消費者使用銀行服務的安全、便利與信賴3大議題，銀行應放在非常重要的位置，董事會絕對有責任督促經理部門徹底查找根本原因、配置適足資源，通盤完整地解決問題。

回顧前一次國泰世華銀行當機事件，10月8日因資訊大樓進行電力維護，國泰世華網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡均無法正常使用，並導致使用聯名卡的Costco（好市多）門市結帳櫃檯大排長龍。

童政彰表示，國泰世華銀行已針對10月8日事件陳述意見，金管會將在今年底前對該事件先進行核處；針對金管會核處前國泰世華銀行再次發生異常事件，金管會將檢視事件原因，判斷為單一事件或系統性事件，是否涉及組織橫向聯繫、組織文化態度等，再決定後續核處。（編輯：潘羿菁）1111201