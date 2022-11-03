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金管會公布「大到不能倒」銀行 維持6家入列

2022/11/3 17:47（11/3 18:07 更新）
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金管會3日公布今年度「大到不能倒」銀行名單，中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫、兆豐銀及一銀共6家入列。圖為國泰世華ATM。（中央社）
金管會3日公布今年度「大到不能倒」銀行名單，中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫、兆豐銀及一銀共6家入列。圖為國泰世華ATM。（中央社）
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（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會今天公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）名單，中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫、兆豐銀及一銀共6家入列，和2021年度名單相同。

因今年股債市崩跌，6家D-SIBs中，僅中信銀提前達標2025年資本要求，外界關注明年D-SIBs配發股利是否受影響，金管會強調，資本適足比率會依銀行承作業務量及面臨的金融環境而變化，屆時會審酌經濟和金融環境，再進行判斷。

金管會今天公布2022年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，仍為中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行以及第一商業銀行共6家銀行。

依照規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期壓力測試。

不過，為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，D-SIBs須提列2%內部管理資本要求的強化措施，金管會已容許延後實施，D-SIBs可一律自2022年至2025年分4年提列完成。

金管會銀行局副局長林志吉表示，目前6家D-SIBs資本適足比率均符合2022年度最低資本要求，金管會及存保公司已針對D-SIBs所報經營危機應變措施完成審核，並函請銀行依審查意見調整內容，在今年底前提董事會通過後出具報告。

另D-SIBs在2022年申報第二支柱壓力測試結果，均符合兩年度合格標準。

林志吉指出，若檢視今年6月底數據，6家D-SIBs至少均已符合今年度最低資本要求，其中，中信銀提前符合2025年資本要求，國泰世華銀及北富銀提前符合2024年資本要求，合庫及一銀提前符合2023年資本要求，兆豐銀符合今年度最低資本要求。（編輯：楊蘭軒）1111103

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