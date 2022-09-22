銀行公會改選 合庫雷仲達當選理事長提7大重點方向

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銀行公會22日改選理事長，由海內外財金資歷豐富的合庫金董事長雷仲達當選。（合庫金提供）中央社記者張璦傳真 111年9月22日

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（中央社記者張璦台北22日電）銀行公會今天改選理事長，合庫金董事長雷仲達高票當選出任，他提出7大重點工作，包含協助推動國家重點產業發展、引導授信企業進行低碳永續轉型，以及強化防範詐騙措施等。

銀行公會全國聯合會第14屆第1次會員代表大會今天下午登場，順利完成理、監事、常務理事、常務監事及理事長改選。

卸下銀行公會理事長一職的台銀董事長呂桔誠致詞時表示，擔任理事長6年期間，感謝金管會的指導與支持，也感謝會員銀行、理事、監事及公會員工的支持與努力，配合政策完成許多重要任務。

銀行公會指出，接棒理事長的雷仲達提出7大重點工作，首先，將配合金管會政策，協助會員機構辦理資訊數位、資安卓越、台灣精準健康、國防戰略、綠電再生能源、民生戰備等6大核心戰略產業融資事宜，以利推動國家重點產業發展。

銀行公會表示，在雷仲達帶領下，將研議把綠色金融及企業永續發展重要原則納入授信自律規範，協助引導授信企業朝向低碳永續進行轉型。

第三，推動理財產業升級，針對海外華人與國際投資者，提供多樣化金融理財服務，滿足高資產客戶理財需求；第四，持續邀集身心障礙團體及金融機構召開溝通會議，研擬金融機構無障礙ATM設置期程並研修金融友善服務準則等。

第五，配合行政院「新世代打擊詐欺行動綱領」重要政策，協助金融機構透過臨櫃關懷從金流面攔阻詐騙案件發生，並持續就警示帳戶、聯防機制作業等防範詐騙措施研議精進，以共同守護民眾財產安全。

同時，因應警政署及法務部規劃建置的「金融資料調閱暨聯防通報電子化平台」，召開說明會及彙整各銀行意見，優化電子化平台功能，加速檢警調偵辦案件時效。

第六，健全公司治理法制規範，委外研究建置國內金融機構公司治理法制規範的可行作法，蒐集國內外金融機構公司治理疑義案例與態樣，就法制面提出修法建議，提供主管機關就相關金融法制進行檢討與修法的參考。

第七項重點工作，為強化金融機構資訊與供應鏈體系的風險防禦能力。

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銀行公會指出，近年來疫情對國內各產業及民生經濟造成衝擊，全體銀行均配合政府紓困政策積極提供協助，雷仲達對全體銀行及從業人員的辛勞付出與貢獻，表達由衷敬佩與感謝。

隨著疫情緩解，國內經濟將回復正軌，雷仲達也期許未來銀行公會持續扮演政府、銀行與社會大眾間的溝通橋樑，鼓勵銀行持續提供優質的金融服務，以共創政府、銀行及消費者多贏局面。（編輯：潘羿菁）1110922