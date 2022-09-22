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銀行公會理監事改選 合庫雷仲達出任理事長

2022/9/22 16:35
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（中央社記者張璦台北22日電）銀行公會今天改選理事長，由海內外財金資歷豐富的合庫金董事長雷仲達當選；不過，由於雷仲達身兼央行常務理事，下午現身會員大會現場不久，就馬不停蹄前往央行理監事會議。

銀行公會現任理事長呂桔誠任期屆滿，公會今天召開會員代表大會，進行理監事改選，會中先選出33位理事、11位監事，再從33位理事選出7位常務理事，接著從7名常務理事中，選出理事長。

今天銀行公會改選，適逢央行第3季理監事會議，改選前，接棒理事長呼聲高的雷仲達，因為身為中央銀行常務理事，下午抵達銀行公會會員代表大會現場不久，即離開前往央行理監事會議。

首輪理事選舉中，得票數最高的7人分別是雷仲達拿下125票最高，接著是台銀董事長呂桔誠、華南金董事長張雲鵬、兆豐金董事長張兆順、第一金董事長邱月琴、國泰金總經理李長庚與土銀董事長謝娟娟。

經過理事會議討論、推舉，結果由雷仲達出線，接下新一任銀行公會理事長職務。

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根據合庫金官網，雷仲達畢業自國立政治大學國際貿易學系，後取得政大國貿系碩士與美國康乃爾大學經濟學系博士學位。

攤開雷仲達經歷，曾任中央存款保險公司董事長、國際合作發展基金會諮詢委員、高雄銀行代理董事長、高雄市政府財政局局長，中央銀行行務委員、外匯局襄理等，並曾為台灣派駐中美洲銀行（CABEI）董事，海內外財金資歷廣泛。（編輯：林淑媛）1110922

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