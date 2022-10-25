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銀行業安養信託規模衝661億元 年增47%

2022/10/25 22:39
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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會銀行局今天公布，截至今年9月底止，銀行兼營信託提供安養信託商品，累計信託財產本金達新台幣661億元，年增47%，除了政策面積極推動外，還加上銀行陸續開辦預開型安養信託所致。

金管會持續推動信託2.0計畫，金管會銀行局今天公布，截至今年9月底止，銀行兼營信託業務提供安養信託相關商品，累計受益人數達7萬3593人，累計信託財產本金達661億元，年增47%。

根據金管會信託2.0計畫評鑑結果，2021年度辦理安養信託前3名業者為第一銀行、合作金庫、台灣中小企銀，清一色為公股行庫。

金管會銀行局副局長林志吉分析，安養信託規模持續成長有2大原因帶動，一是金管會持續推動信託2.0，鼓勵銀行業者推廣信託業務，銀行並透過組織調整、人才培育及強化宣導等持續推廣。

其次，部分銀行業者陸續開辦「預開型安養信託」，特色是可預辦、無門檻且簽約金較低，相對吸引民眾，促使安養信託規模及人數持續成長。

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根據現行規定，券商兼營信託業務，僅能辦理金錢信託及有價證券信託，提供投資理財型信託商品，尚無法開辦安養信託。

金管會證期局副局長張子敏表示，為讓券商更廣泛經營信託業務，金管會今年8月已公布「證券商辦理財富管理業務應注意事項」修正草案，放寬券商兼營信託範圍，未來券商可辦理安養信託，該草案已在10月14日完成法規預告，近日將再進行法規上路等相關說明。（編輯：張均懋）1111025

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