美台升息助攻獲利 中信銀淨利息收入估增逾50億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）中信金今天在法說會上表示，內部估美國全年升息13碼（1碼為0.25個百分點），台灣央行今年9月、12月還會各升半碼，台灣全年升2.5碼；美台升息有望使中信銀今年淨利息收入增加逾新台幣50億元。

中信金控今天舉行第2季線上法人說明會，由中信金控總經理陳佳文與財務長暨發言人邱雅玲共同主持。中信金自結今年上半年累計稅後盈餘為242.95億元，較去年同期衰退17％，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.26%，稅後資產報酬率（ROA）為0.69%，每股稅後盈餘（EPS）為1.19元。

陳佳文指出，上半年比較辛苦，利率急速拉升，債券殖利率上升非常快，台灣人壽相關投資影響較大，好在利差擴大，有助於中信銀增加收益。物價上漲目前有稍微回落，預期下半年升息速度會比上半年慢一點，雖然資本利得會比去年差一點，但經常性收益會比較穩定，看好銀行今年淨利息收入表現。

邱雅玲指出，俄烏戰爭還在延續。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面，除了中國外，各國接近尾聲。通膨略微逐漸走緩，但是美國7月消費者物價指數（CPI）8.5%還是很高，預計美國聯準會（Fed）還會持續升息，Fed近期公布發言依然偏鷹，內部估美國全年升息13碼，上半年已經升9碼，9月可能升2碼或3碼，第4季則還有2次升息機會。

至於台灣部分，邱雅玲表示，今年以來新台幣貶值壓力較大，加上新台幣走貶可能加劇輸入性通膨，國內基本面仍屬穩健，內部估台灣央行今年9月、12月還會各升半碼，全年升2.5碼。

邱雅玲指出，如果估新台幣升息2.5碼、美元升13碼，換算下來，中信銀今年一整年的淨利息收入可以增加超過50億元。

媒體關注中信金海外布局，邱雅玲指出，上半年海外對中信銀獲利貢獻度達33%，獲利來自四大區域，中國占比約15%、東南亞占8%、北美占6%、日本占4%。中信銀看好東南亞表現，各機構多預測東南亞今年經濟成長率可高於去年，加上中國封控，印度、越南受惠於部分企業的轉單效應。

近期中國大陸有封控、爛尾樓、限電事件影響，加上開始調降政策利率，以刺激民間投資需求，外界關注中信金在中國業務相關風險控管。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱雅玲指出，在封控影響部分，一是盡量維持既有客戶的正常交易；二是不斷深耕當地，面對供應鏈斷鏈風險，目前業務內需部分占比高；三在信用風險方面，上海解封後有針對客戶做全面盤查，目前看客戶都沒有授信風險疑慮。

不動產部分，邱雅玲指出，針對高風險產業做特別控管，不動產開發部分只有2筆，都已經完工，且其中一筆有十足擔保，中信銀都有嚴謹的風險控管。中國是全球第二大經濟體，進出口貿易興盛，未來仍會是發展業務的重點區域。（編輯：楊蘭軒）1110823