富邦金每股配息3.5元創新高 總股利維持4元水準

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（中央社記者謝方娪台北5日電）富邦金今天公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利新台幣3.5元、股票股利0.5元，合計總股利配發4元，現金股利創下歷史新高，總股利配發率為32%，較去年46.8%略降。

富邦金2021年稅後淨利創下歷史新高，達1445.59億元，為金控獲利冠軍，並連13年奪下金控每股盈餘獲利王寶座。富邦金今天公告董事會通過擬配發每股現金股利3.5元、股票股利0.5元，總股利維持4元水準。

富邦金前一年度每股配發現金股利3元、股票股利1元，合計總股利為4元。

富邦金指出，公司現金股利發放綜合考量獲利情況和子公司上繳現金股利情形，當前全球總經環境受物價上漲、供應鏈斷鏈、停滯性通膨等因素影響，同時俄烏戰爭、疫情變化持續影響經濟成長，因此富邦金現金股利配發率略降，以維持長期穩定平衡的股利發放，並以長期厚實自身財務結構為目標。

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富邦金此次配發現金股利來源為富邦金各主要子公司，富邦人壽上繳155.78億元、台北富邦銀行上繳72.12億元、富邦產險上繳47.99億元、富邦證券上繳61.43億元。富邦人壽上繳金額約占富邦人壽2021年淨利的15.2%，顯示富邦人壽優異資本水準；台北富邦銀行上繳金額約占北富銀2021年淨利的38.5%，主要考量業務發展及主管機關對系統性重要銀行（D-SIBs）的資本要求；富邦產險和富邦證券上繳金額則以扣除盈餘公積後全數上繳。

除現金股利外，富邦金此次同時配發股票股利每股0.5元，富邦金表示，發放股票股利雖短期會造成小幅稀釋，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利和股票股利組合可望提供股東更好的實質收益。富邦金本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，將無需繳納所得稅。（編輯：趙蔚蘭）1110505