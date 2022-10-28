台北金融科技展 金融業數位整合服務當道

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（中央社記者蘇思云、潘姿羽台北28日電）台北金融科技展今天登場，業界大展金融科技成果，其中財金公司展示「QR Code共通支付標準」的共享互通成果，國泰世華銀行未來數位布局重點也聚焦在唯一通路CUBE APP。

「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」今天在台北世貿一館登場。

財金公司協同金融機構制定「QR Code共通支付標準」，一張QR Code可同時支援Visa、MasterCard、JCB、銀聯國際、台灣Pay等5大規格，而且搭起國內「金融機構」及「電支機構」兩大支付體系的橋梁，金融帳戶可以轉帳到電支機構，電支機構彼此也能互通，提供民眾更便利的數位金融支付服務。

國泰金控整合集團資源，例如國泰世華銀規劃未來把CUBE App作為唯一APP，民眾在CUBE APP單一平台上就能進行轉帳交易、生活繳費、手機提款、信用卡服務、貸款申請、投資與保險等各式需求。另外，今年初在社群掀起討論的國泰世華貨幣音樂創作「Gold Noise」系列，也首次實體化，在展攤打造「沉浸式視聽室」，讓民眾現場體驗數鈔樂趣。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢現場接受媒體採訪表示，國泰世華銀今年數位布局重點就在CUBE APP，也是信用卡策略重要一環，未來都會從CUBE APP做數位發展。

胡醒賢指出，最近也有推出2項試驗中的產品，第一是跨界金融服務「利即保」，首創把定存利息轉換為意外身故及實支實付傷害醫療保障，除了取得金管會業務試辦許可外，並已將利息轉換成保障權益的機制取得台灣發明專利。

第二是iSmart，在網站上用手機APP可以購買投資型保單，希望透過這些監理沙河的產品，未來可以正式推出服務。

玉山銀行現場以「多元支付區」呈現零售生態圈場景，並展出全家便利商店全新服務「FamiMobi」零售電動車。民眾可現場體驗便利的數位微金融服務，也可以透過「全盈+PAY」、玉山Wallet或玉山電支等多元支付體驗無現金交易。

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