第4屆蔡萬才台灣貢獻獎 張上淳、侯孝賢獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今天舉行贈獎典禮，由國立台灣大學副校長張上淳、開啟「台灣新浪潮電影」風潮的國際知名導演侯孝賢獲獎。

「蔡萬才台灣貢獻獎」每2年舉辦一次，獎項宗旨為表彰台灣各領域有具體成就及貢獻的個人或團體，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」延期至今天舉辦，由張上淳及侯孝賢獲獎。

富邦集團表示，張上淳長期無私投入專業協助國家防疫、精進醫學教育，貢獻卓著，2020年初迄今，張上淳義務參與疫情防治工作，擔任專家諮詢小組召集人，提供國家防疫策略建議，台灣防疫突出表現深受國際肯定。

至於侯孝賢為台灣新浪潮電影最重要代表人物，作品屢獲國內外重要影展大獎，是讓台灣電影被世界看見的重要推手，對台灣電影藝術的成就及國際聲望提升有傑出貢獻，兩人卓越成就獲頒「蔡萬才台灣貢獻獎」。

富邦集團董事長蔡明忠表示，父親蔡萬才一生秉持「取之社會、回饋社會」精神，希望藉獎項表揚對台灣有重大貢獻者，但2014年獎項還在規劃階段，父親不幸過世，家族繼承父親遺志，設立「蔡萬才台灣貢獻獎」。

富邦金控董事長蔡明興指出，「蔡萬才台灣貢獻獎」採推薦提名制，每屆選出2人或2組得獎者，各贈新台幣1000萬元獎金，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域長期耕耘服務，且有具體成就及貢獻的個人或團體。

第4屆蔡萬才台灣貢獻獎委員會委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、天下雜誌創辦人殷允芃、台積電創辦人張忠謀、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、畫家作家蔣勳等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於榮獲第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，張上淳感謝獎項肯定，他並謙虛表示，自己只是竭盡所能，做好自己該做的事。

侯孝賢以「小畢的故事」、「兒子的大玩偶」等作品突破窠臼，開啟台灣新浪潮電影風潮，作品屢獲國內外重要影展大獎，「悲情城市」是首部獲得威尼斯影展金獅獎的台灣電影、「戲夢人生」獲得坎城影展評審團獎、「刺客聶隱娘」則在坎城影展獲得最佳導演獎等。（編輯：蘇志宗）1111028