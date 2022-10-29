空運快遞新系統上線爆貨物遭雨淋 台北關：並非實情

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（中央社記者曾智怡台北29日電）台北關「空運快遞異常資訊揭露系統」近日上線，媒體報導因人力減少延誤出貨，導致不少貨物放置戶外遭雨淋毀損。台北關澄清並非實情，目前貨棧及快遞業者仍處磨合期，將持續滾動修正，讓平台更符合業者需求。

財政部關務署今天透過新聞稿表示，快遞貨物通關異常資訊揭露平台是將異常貨物貨況資訊化並揭露，供快遞業者即時查詢與處理，改善以往貨棧業者未揭露貨況，導致快遞業者須進倉找貨，增加走私調包風險。

此平台自24日上線以來，快遞貨物通關均在海關合理處理量能範圍內，正常貨物均可在當天完成通關放行，並無貨物阻塞堆積如山情事，少數異常貨物因快遞業者未及時取得報關資料、貨物條碼不清或脫落等，造成無法通關放行，才會有滯留貨棧情形。

但台北關強調，只要快遞業者補正後，即可完成通關程序放行出倉，並無報導所稱延遲超過10至14天情形。

台北關進一步表示，海關職司貨物通關及貨棧監管，貨物的存放及保管則屬於貨棧業者之責，將督促貨棧業者對貨物善盡保管責任，並提供適當防護設備或措施，以確保存貨安全。平台上線以來，桃園地區並無降雨，卸儲各快遞專區的快遞貨物發生溼損情形，與平台上線並無直接關係。

如果確實有報導所稱貨損情形，海關將責請貨棧業者儘速改善，受損害業者應循民事契約向貨棧業者請求損害賠償，以維護自身權益。

台北關表示，平台上線5天以來，海關每天均關注系統運作及貨物通關狀況，由於貨棧及快遞業者仍處於磨合期，將持續視實務情形及快遞業者意見滾動修正，讓平台作業更符合業者需求。（編輯：蘇龍麒）1111029