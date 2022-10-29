花園坪數差太大挨罰 遠雄：善盡監督避免類似爭議

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（中央社記者吳家豪台北29日電）公平會指出遠雄建設銷售個案「遠雄文心匯」花園坪數差距太大，構成廣告不實，處新台幣120萬元罰鍰。遠雄今天表示，就公平會所指不妥之處，將再確認檢討，日後也將善盡管理監督責任，避免類似爭議再次發生。

遠雄發布重大訊息說明，因目前尚未收到裁罰書，等收到裁罰書，再研議後續相關因應措施。

公平交易委員會28日表示，遠雄建設及遠雄房地產銷售台中市南屯區建案「遠雄文心匯」時，提供資料供蘋果日報在民國104年8月22日報導，內容描述建案「1、2期社區中間另保留約600坪中庭花園」。

由於遠雄建設及房地產以提供資料方式，讓蘋果日報報導刊登具商業價值的訊息，屬於公平交易法第21條所稱廣告。

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然而，遠雄建設於107年11月轉售第2期基地，接手的公司卻在108年11月完成第2期建案核准建造執照變更設計，導致已買房的消費者僅有第1期建案約317坪中庭空間，無法提供如報導宣稱的600坪中庭花園。

公平會指出，中庭花園的坪數差距太大，一般消費者很難接受，先前報導內容已涉廣告不實，違反公平交易法第21條第1項規定。公平會於26日第1622次委員會議決議，分別處遠雄建設120萬元罰鍰、遠雄房地產100萬元罰鍰。（編輯：翟思嘉）1111029