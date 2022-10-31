景碩前3季獲利大增131%創高 每股賺12.83元
2022/10/31 18:34
（中央社記者鍾榮峰台北31日電）IC載板大廠景碩第3季獲利新台幣21.6億元，季增3.1%，續創歷史單季新高，每股基本純益4.79元。前3季獲利達57.85億元，大幅年增131.8%，創同期新高，前3季EPS 12.83元，
景碩今天傍晚公布第3季合併財務報告，其中第3季合併營收115.44億元，創單季新高，第3季合併毛利率38.96%，也創單季新高，第3季合併營益率25.28%，也創單季次高。
累計今年前3季景碩稅後獲利達57.85億元，較去年同期24.96億元大增131.8%，創同期新高，前3季每股基本純益12.83元，優於去年同期EPS 5.54元。
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其中前3季景碩累計合併營收330.12億元，較去年同期257.19億元成長28.36%，前3季合併毛利率37.17%，較去年同期27.93%增加9.2個百分點，前3季合併營益率23.39%，較去年同期12.5%增加10.9個百分點。
展望第4季，日系外資法人日前預期受到BT載板需求趨緩影響，預估第4季景碩業績季增幅度約在低個位數百分點，第3季ABF載板業績比重提升至40%，BT載板比重小幅降至45%，相關產品組合可延續到第4季，有助改善毛利率表現。（編輯：趙蔚蘭）1111031
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