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普鴻前3季每股賺3.11元 2023年營運審慎樂觀

2022/11/1 19:38（11/1 19:51 更新）
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資訊服務商普鴻1日舉辦法人說明會，董事長林群國說，明年整體市場及產業變數多，對普鴻營運看法審慎樂觀。中央社記者吳家豪攝 111年11月1日
資訊服務商普鴻1日舉辦法人說明會，董事長林群國說，明年整體市場及產業變數多，對普鴻營運看法審慎樂觀。中央社記者吳家豪攝 111年11月1日
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（中央社記者吳家豪台北1日電）資訊服務商普鴻今天公布前3季財報，受惠「資安國造」商機，營業淨利新台幣8071.8萬元，年增29%，本業表現亮眼；但因股本膨脹及業外收益減少，今年前3季每股盈餘3.11元，僅較去年同期的3.09元微幅增加。

普鴻今天舉辦法人說明會，展望明年，董事長林群國坦言，「沒看過這麼多變數」，對經營者是很大挑戰。他對普鴻及轉投資公司捷智商訊明年營運的看法審慎樂觀，因為銀行轉型趨勢明確，普鴻與捷智都有望拿到一些訂單。

他說，即使近期傳出部分外商銀行要求樽節成本約10%，對普鴻影響仍有限，因為普鴻主要提供客戶端生財工具，比較少做內部服務系統。

林群國也提到，普鴻正在嘗試開發自有作業系統，具有3大優勢，可加快開機速度、減少資安風險，且不必支付大量費用給作業系統原廠。

普鴻近年毛利率約45%至47%，遠高於同業毛利率約24%。林群國分析，並非因為普鴻賣價高，事實上普鴻賣價比同業低一點，成本卻比同業低3成，原因是普鴻擅長系統整合，也達到經濟規模。

林群國進一步指出，普鴻近5年毛利平均成長20%，高於營收平均成長13%至14%，是因為普鴻提供一條龍垂直整合服務，「外面的人賺不到，都自己賺」。其次，普鴻所有項目的供應鏈都在台灣，可受惠於資安國造商機。此外，普鴻市占率持續擴大，有助於達成經濟規模。

談到併購策略，林群國透露確實有潛在併購對象，也是資服相關公司，但過去3年都沒人點頭，最近有公司開始覺得可以「聊聊天」，只是真的要談到結婚，恐怕還要很久。

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普鴻現有服務對象包含主管機關、國內及國外金融機構等，除提供自有研發的標準產品，也有客製化金融資訊服務，今年將與子公司捷智商訊打造客戶合作生態圈，提供支付應用、資安及監理科技等解決方案。

普鴻連3年針對技術人員調高薪資，今年第1季和中華民國資訊安全學會合作舉辦為期3天金融資安研習課程，另於今年8月和淡江大學、財金公司共同簽署產學合作備忘錄，培育本土財金資訊人才。（編輯：楊蘭軒）1111101

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