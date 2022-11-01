Google孵創導師計畫 今年申請公司數翻倍

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（中央社記者吳家豪台北1日電）Google今天公布近3年透過「智慧台灣計畫」5大面向的育才計畫，累積協助至少10萬名在地人才提升數位職場力；今年度的孵創導師計畫已在10月底正式啟動，申請加入計畫的新創公司超過170間，數量年增1倍以上。

根據Google發布的新聞稿，Google協助新創出海的計畫版圖也展現成果。2018年在台灣正式推出的Google Cloud新創公司專屬計畫，至今透過Google Cloud雲端團隊的技術與資金等資源，幫助超過數10家台灣新創團隊成功營運、甚至進入海外市場。

Google Cloud新創公司專屬計畫已正式納入Google孵創計畫之中，新創團隊可繼續透過申請的方式，獲得各成長階段所需要的業務和技術等資源。

Google在去年7月首度啟動孵創計畫，攜手國家發展委員會、新創加速器AppWorks和台大創意創業中心一起提供資源，為台灣的新創事業分享產業與營運知識；此為「智慧台灣計畫」系列中的重要環節。

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在2018年推出的Google智慧台灣計畫中，針對數位人才培育，目前已實施5項特定計畫，包含Grow with Google成長計畫、數位人才探索計畫、Google Developers Groups、Google孵創計畫，以及去年底推出Google Ads Academy。

Google台灣總經理林雅芳表示，Google智慧台灣計畫已推動5年，希望能持續貢獻台灣經濟、善盡平台責任，其中最重要一環就是幫助台灣培育數位人才。除了提供各種免費教學與訓練，更期許能做到媒合產業需求、改善學用落差、協助在職人士和產業夥伴掌握最新數位趨勢等面向。（編輯：楊蘭軒）1111101