台股開低走高 收漲62.96點
2022/11/2 13:47
（中央社台北2日電）台北股市今天開低走高，收盤漲62.96點，為13100.17點，漲幅0.48%，成交金額新台幣1542.77億元。
加權指數開盤為13033.15點，盤中最高13100.17點，最低13014.04點；不含金融股指數11194.51點，漲69.14點。
八大類股漲跌幅：泥窯股持平、食品股漲0.08%、塑化股漲0.05%、紡織股跌0.49%、機電股漲0.87%、造紙股跌0.67%、營建股跌0.15%、金融股跌0.47%。
委買張數1555萬7989張，委賣張數766萬8535張，成交張數434萬8356張。
收盤時上漲639家，下跌255家，持平92家。
成交量前5名個股為元大滬深300正2、元大台灣50反1、金橋、國泰永續高股息、期元大S&P原油反1。
漲幅前5名個股為中信中國50正2、嘉聯益、聯德、美隆電、華經。
跌幅前5名個股為美德醫療-DR、麗臺、富邦恒生國企反1、FH香港反1、愛山林。1111102
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