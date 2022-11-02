台股上揚62點登13100點 台積電領漲電子股強勢

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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天量縮震盪收高，終場上揚62.96點，重登13100點關卡之上。台積電股價由黑翻紅，股王大立光及股后信驊股價同步走高，帶動電子類股指數揚升，為盤面焦點。

台股加權指數收在13100.17點，上揚62.96點，漲幅約0.48%，成交值新台幣1542.77億元。

台積電今天股價開低震盪走高，收在395元，上漲3.5元，朝月線400元關卡邁進，市值增加907億元，攀升至10.24兆元，貢獻大盤約29點。股王大立光與股后信驊股價也有不錯表現，分別收在1880元及1790元，上揚35元及55元。

軟板廠嘉聯益前3季每股純益0.85元，營運表現優於市場預期，激勵股價強攻漲停，達26.95元。銅箔基板廠聯茂股價也強攻漲停61.2元，南電等載板廠股價同步走高。整體電子類股指數上揚0.9%，為推升大盤攻上13100點的主要動力。

傳統產業股漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價同步揚升，航運類股指數上漲0.68%，表現相對強勢。塑膠、紡織、造紙、玻璃及百貨類股指數同步走跌，表現相對弱勢。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國聯準會即將公布貨幣政策，市場多預期可能升息3碼（1碼為0.25個百分點），聯準會主席鮑爾會後記者會對後續升息釋出的訊號更受到矚目。（編輯：趙蔚蘭）1111102