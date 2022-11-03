電子、航運走弱 台股震盪整理

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（中央社記者賴言曦台北3日電）美股收黑，拖累台股今天表現，早盤指數回測12900點整數關卡，盤中跌幅收斂，指數震盪整理。盤面上，電子、航運等類股走弱，生技類股相對抗跌。

至10時21分左右，台股加權指數來到12967.15點，下跌133.02點，跌幅1.02%，成交值新台幣754.54億元。

觀察盤面電子類股表現，台積電早盤最低達384.5元，下跌10.5元，市值面臨10兆元大關保衛戰，盤中跌幅收斂，股價震盪整理，跌幅超過2%。

航運股方面，丹麥大型航商馬士基（Maersk）週三公布創歷史新高的第3季獲利，但看壞運價前景，認為由於運費已經觸頂，且全球經濟趨緩衝擊需求，預估海運市場將走弱，衝擊長榮、陽明、萬海盤中跌幅均逾1%。

今天盤面上表現相對抗跌的是生技醫療類股，北極星藥業漲幅超過1%，血糖檢測廠訊映盤中攻上漲停板，漲停價為25.6元。

雷虎科技10月31日宣布尖端長程無人直升機獲經濟部支持，成為經濟部本次審議專案中唯一通過的無人直升機計畫，相關消息持續支撐雷虎股價，今天早盤即告漲停，漲停價27.4元。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪時指出，美國聯準會升息3碼雖符合市場預期，面對後續升息走勢的態度卻沒有如市場預期由鷹轉鴿，在美國聯準會維持高利率的策略、新台幣走貶、外資操作持續偏空下，台股後續走勢仍需要一段時間觀察。（編輯：張均懋）1111103