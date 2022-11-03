宸鴻第3季小尺寸平板產品營收季增4成 每股賺0.55元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北3日電）觸控面板廠TPK-KY今天公告第3季自結合併營收為新台幣279.5億元，季增25.1%、年增11%；第3季歸屬於母公司稅後淨利2.2億元，稅後稀釋每股淨利0.55元。

TPK-KY（宸鴻）發布新聞稿指出，第3季自結合併營收較第2季成長25.1%，較去年同期增加11%，主要受惠平板電腦推出新產品與供應鏈供貨狀況漸趨正常，其中7吋以下小尺寸產品、7至11吋平板電腦產品營收分別較第2季增加42%、39%，且占整體營收比重分別為18%與27%，均較第2季提升。

宸鴻統計，今年前3季合併營收753.8億元，年減9.3%；歸屬母公司稅後淨利5.2億元，年減45.26%，前3季稅後稀釋每股淨利為1.29元。

此外，雖然宸鴻第3季筆記型電腦需求成長趨緩，但因大尺寸平板電腦新品推出，且高階產品需求穩定微幅成長，所以整體11至16吋產品營收仍較第2季成長11%，營收占比達49%。

在銷貨成本方面，宸鴻第3季原料成本為236.1億元，占營收比重由第2季82.4%增加為84.5%，主因原料成本占比高的小尺寸產品營收增加所致；第3季人工成本為16.7億元，占營收比重由第2季的6.9%略降為6%。

宸鴻第3季折舊攤銷費用為8.7億元，占營收3.1%，較第2季的4%減少。隨營收規模成長及有利產品組合，第3季毛利率達4.8%，較第2季的4.7%略增。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宸鴻第3季整體營業費用為新台幣8.6億元，與第2季的8.5億元相當，占營收比重約3.1%，較第2季3.8%下降。第3季營業淨利為新台幣4.9億元，為2018年以來歷史新高，季成長146.3%且較去年同期成長216.6%。

宸鴻第3季淨利息費用約2300萬元，持續進行匯率避險，因人民幣兌換美元匯率持續貶值，第3季認列外匯損失約新台幣1900萬元。第3季歸屬於母公司稅後淨利約2.2億元，每股稅後淨利為0.55元。（編輯：林淑媛）1111103