政院拍板台西電漁共生方案 地主可自選土地用途

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）行政院拍板台西綠能園區電漁共生推動方案，區內地主將可依需求選擇「維持養殖」、「漁業為主、光電加值」、「產電為主、漁業為輔」或「單純發電」4種模式，自行決定土地使用型態，為台西區發展解套。

經濟部今天發布新聞稿指出，為協助改善雲林台西基礎建設，經濟部提報的「雲林離島式基礎工業區台西區綠能園區電漁共生推動方案」，經各部會討論後，行政院在昨天拍板定案。

經濟部說明，台西綠能園區方案這次建立「新電漁共生模式」，引進光電產業，也尊重漁民選擇，讓繼續從事養殖的漁民維持漁保資格，還有額外地租收入，且為地方創造更多就業機會，同時加速國家綠能產業發展，共創地主、業者、政府三贏的局面。

經濟部指出，方案上路後將可為台西區發展解套，區內土地使用型態將回歸依地主發展需求，可選擇維持養殖使用、漁業為主光電加值，或產電為主漁業為輔的「電漁共生」，以及單純發電使用4種模式。

經濟部表示，在4種土地使用模式之下，既有漁民可繼續從事養殖，原有權利義務不受影響，光電業者可依實際設置需求，自行整合土地後，依「電業法」籌設相關程序，申請電業籌設許可。

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經濟部說，為確保地主權益並加速案場開發，光電案場設置將尊重地主和業者發展意願，且為避免光電業者個別整合造成土地失序發展，將由經濟部、縣府的工作小組共商，協助地方推動太陽光電發展。

經濟部指出，未來光電業者將可自行與地主協商發展電業，以漁電共存方式，促進土地運用，串連綠電、養殖、生態及觀光等在地機能。盼在方案推動後，創造地主、業者及政府三贏榮景。（編輯：張均懋）1111104