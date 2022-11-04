緯創軟體前3季 每股賺5.87元衝新高

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（中央社記者江明晏台北4日電）IT服務廠商緯創軟體第3季稅後淨利1.45億元，每股盈餘（EPS）2.17元，創同期次高，累計前3季，每股盈餘5.87元，則創歷史新高，預估第4季與第3季持平，明年第1季則適逢傳統淡季。

緯創軟體董事會通過2022年第3季財報，第3季合併營收20.78億元，季增7%，年增30%；營業利益 1.58億元，季增3%，年增35%，超越營收年增率；稅後淨利1.45億元，每股盈餘（EPS）2.17元，創同期次高表現。

緯創軟體累計前3季合併營收58.57億元，年增32%，客戶結構趨穩下，毛利率維持在21.5%；營業利益4.36億元，年增20%，營益率7.4%。稅後淨利3.91億元，年增14%，每股盈餘攀升至5.87元；營收、獲利金額及每股盈餘均創歷史新高。

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展望後市，緯創軟體指出，第4季受10月假期影響，營收成長有限，預計與第3季持平。明年第一季適逢傳統淡季，營運表現則維持保守看待。

緯創軟體表示，國際局勢及通膨危機影響全球經濟發展，市場仍存在諸多不確定性，新需求增長動能放緩，然全球數位轉型及新科技應用領域的發展蔚為趨勢，資訊服務需求仍穩定攀升，保持審慎樂觀的態度，深耕核心客戶並積極開展新客源，以穩健獲利為主軸，持續挑戰營收及獲利成長。（編輯：林興盟）1111104