臻鼎-KY第3季每股賺5.27元 前3季賺逾1股本

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（中央社記者江明晏台北4日電）全球PCB大廠臻鼎-KY產品組合持續邁向高階，第3季稅後淨利71.72億元，年增逾65%，每股盈餘5.27元，累計前3季已賺逾一個股本，均創同期歷史新高，續朝全年營收、淨利年增雙位數目標邁進。

全球PCB大廠臻鼎-KY今天公布第3季合併財務報告，營收新台幣500.04億元與稅後淨利71.72億元，及前3季營收1184.54億元與稅後淨利136.78億元，均創同期歷史新高，前3季已賺逾一個股本，每股盈餘10.04元。

臻鼎-KY表示，第3季在4大產品線（軟板、HDI、多層硬板、IC 載板）共同發揮成效下，4大產品應用包含行動通訊、電腦消費、IC載板、及汽車/基地台/伺服器的營收皆同步年增，稅後淨利更是大幅年增65.1%，主要歸功於產品組合持續邁向高階，且One ZDT 策略奏效，全產品線營運效率皆顯著提升。

臻鼎-KY第3季營收500.04億元，季增44.8%，年增20.1%，為歷年同期新高。毛利率較去年同期增加4.9個百分點至26%，營業利益率較去年同期增加4.3個百分點達16.1%，稅後淨利71.72億元，年增65.1%，歸屬母公司淨利49.85億元，年增62.1%，每股盈餘5.27元，同樣創下歷年同期新高。

臻鼎-KY指出，第4季是手機與電腦消費類客戶新品出貨高峰，加上汽車和伺服器板新品投入量產 並取得重要客戶高階訂單，客戶訂單能見度良好。然而，目前供應鏈所面臨的變數仍多，需持續觀察第4季市場情況。整體而言，仍繼續朝著全年營收與淨利皆年增雙位數的目標邁進。

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此外，臻鼎-KY的擴廠進度皆按計畫進行，明年加入量產新廠有深圳首座ABF廠及淮安第三園區高階HDI廠，另淮安第一園區硬板新產能明年開出後，將可有效緩解公司在高階汽車與伺服器板產能受限情形。同時，高雄園區廠房正在建置中，臻鼎-KY亦規畫將先豐一廠改造為智能工廠。

展望明年，雖總體經濟環境仍不明朗，臻鼎-KY表示，仍將延續積極成長的步調，在 One ZDT 策略下同步發展四大產品線，全面布局快速成長的應用市場，持續鞏固PCB產業的龍頭地位。（編輯：林淑媛）1111104