網家前3季每股虧0.48元 旗下商店街減資99.99%

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（中央社記者江明晏台北4日電）大環境疫情紅利消退，網路家庭集團第3季歸屬於母公司業主稅後淨損新台幣2715萬元，每股稅後淨損0.22元，累計前3季每股稅後淨損0.48元，不過第3季合併營業利益1085萬元，已較第2季轉虧為盈。

此外，為加速整合集團資源，網路家庭集團啟動組織重整計畫，旗下商店街市集於今天董事會決議通過辦理減資案，以改善財務結構；減資比率達99.99%，減資後股本為180元。

網路家庭集團今天舉行董事會，並公布第3季財務報告。網家第3季合併營收為100.14億元，年減12.2%，主要是大環境疫情紅利消退，以及3C家電消費意願保守等因素所致。

網家第3季合併營業利益為1085萬元，受惠本業營業費用控制得宜、優化行銷投放，另旗下金融科技事業持續為集團貢獻獲利，因此集團合併基礎下，相較第2季合併營業損失新台幣8373萬元，已轉虧為盈。

在營業外收益部分，網家第3季業外收益合計為3290萬元，主因反映金融科技事業的收入以及轉投資中華網家一號基金的評價損失，不及第2季在中華網家一號基金的投資評價利益挹注下，較高的一次性業外收益2.37億元。

網家第3季歸屬於母公司業主稅後淨損2715萬元，每股稅後淨損0.22元，累計前3季歸屬於母公司業主稅後淨損6097萬元，每股稅後淨損0.48元。

展望未來，網家指出，本業B2C電商事業除持續鞏固3C家電優勢外，將積極強化日用生活及百貨類商品布局，專注調整產品組合與毛利結構，更以數據分析為依歸，加速優化用戶體驗。（編輯：楊蘭軒）1111104