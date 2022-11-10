智擎一線胰腺癌臨床解盲達標 股價強勢漲停

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）智擎旗下胰臟癌新藥安能得（ONIVYDE）組合療法，用於一線胰腺癌的全球樞紐性臨床試驗結果，主要與次要評估指標均達顯著臨床意義，激勵今天股價直接跳空漲停，112.5元漲停價及市價委買高掛14.5萬張。

智擎胰腺癌一線用藥解盲報喜，最快將在明年初向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出藥證申請。激勵今天股價直接以跳空漲停價新台幣112.5元開盤，漲停委買強鎖逾14.5萬張。

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智擎表示，此一試驗NAPOLI-3，病患總收案數770人，為一跨國、隨機、開放性、兩個組別的樞紐性臨床試驗，由授權合作伙伴IPSEN公司針對一線胰腺癌的病患，進行的一項跨國臨床試驗。將安能得搭配化療藥品 Oxaliplatin （OX）、腫瘤用藥 5 Fluorouracil （5-FU）、解毒劑 Leucovorin（LV） 的組合療法。對比目前一線胰腺癌的標準組合療法試驗。

智擎表示，合作夥伴 IPSEN 將會把此次試驗結果，搭配過去已獲得的快速審查資格，向美國FDA遞交適應症延伸的申請，最快明年初完成，未來再陸續向歐洲、日本、台灣等地區提出文件，待取得藥證後將會獲得里程碑金。（編輯：郭無患）1111110