鐵板燒市場滾燙 餐飲集團紛推新品牌插旗

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（中央社記者江明晏台北10日電）台灣千元以上的高價鐵板燒市場規模已近百億，吸引兩大餐飲集團搶攻，王品集團近期將新推日式高價鐵板燒品牌，新天地餐飲集團則端出法式鐵板燒品牌，瞄準近期暢旺的餐飲內需商機。

近幾年中高價位鐵板燒市場風起雲湧，「初魚鐵板燒」雖定位高價，但挾高CP值優勢受消費者青睞，展店氣勢強勁，數年內全台已開出10家門市。

宴會餐飲龍頭新天地餐飲集團今天發布新聞稿宣告，已於11月1日新推法式鐵板燒Le Goût樂葵，主打預約制、無菜單，定價新台幣1380元，新天地表示，目前剛開幕就掀起訂位熱潮，幾乎天天滿座。

另一方面，王品餐飲集團傳出將於12月1日新推日式高價鐵板燒品牌，訴求高檔食材中高價收費，鐵板燒市場儼然成為各方餐飲集團的新戰場。

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事實上，王品集團策略擅長在同一餐飲品項分割不同價位帶的品牌搶攻市場，既可享有規模經濟與集團綜效優勢，又能擴大搶攻市場商機，王品集團在鐵板燒品類已陸續端出夏慕尼、hot 7，目前將再搶攻日式高價鐵板燒市場。

據新天地餐飲集團估計，價位千元以上的鐵板燒市場規模接近百億元，近幾年掀起一波預約制、無菜單的鐵板燒熱潮，新天地餐飲集團表示，新推的法式鐵板燒品牌，斥資3000萬元打造用餐空間，首店位於台中崇德五路。（編輯：趙蔚蘭）1111110