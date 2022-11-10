華豐橡膠前3季獲利2.8億 看好第4季延續獲利動能

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（中央社記者賴言曦台北10日電）華豐橡膠董事會通過今年第3季合併財報，累計今年前3季營收新台幣41.5億元，同比去年成長4.5%，合併稅後淨利4.37億元，淨利歸屬母公司2.8億元，每股稅後淨利（EPS） 1元。

華豐橡膠10月營收為4.4億元，較去年同期衰退15%；累計今年前10個月合併營收45.9億元，較去年同期成長2%。

華豐橡膠董事長沈國榮透過新聞稿指出，今年損益受匯率變動的影響頗大，特別是第3季，新台幣貶值到31.8元，使營收較去年第3季出現6%的成長，毛利也增加7%以上，EPS達0.5元，「把上半年少賺的都補上來」。

沈國榮提到，公司營收和毛利除了受惠新台幣貶值，在業務方面，今年前3季的銷售數量成長，顯示動能仍在，因此景氣下滑影響尚在可控範圍內。

展望後市，沈國榮強調，全球景氣從今年下半年起下滑，時間可能長達1年或更久，但因原物料漲勢已漸趨緩和，明年毛利率可望較今年更上層樓；此外，原先因美國反傾銷所流失的客戶，也有望在未來幾個月回流。

沈國榮認為，隨著匯率相對穩定，對外拓展市場有更大的空間，華豐橡膠第4季獲利動能可延續第3季的佳績。（編輯：林興盟）1111110