前10月營所稅首破兆元 證交稅衰退近36%減幅20年最大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布前10月全國賦稅收入2兆8261億元、年增15%，創同期新高；其中，受惠去年上市櫃公司獲利亮眼，前10月營所稅首破兆元；但由於今年台股震盪量縮，前10月證交稅衰退35.9%，為近20年來最大跌幅。

財政部今天公布10月全國賦稅收入為2000億元、年減8.8%；累計1至10月實徵淨額2兆8261億元，較去年同期增加3687億元或15%，光是前10月稅收就已達標全年預算數。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，除總稅收，前10月創同期新高的稅目包含關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅和使用牌照稅；其中，營所稅實徵淨額1兆60億元、年增46.8%，首破兆元大關。

10月單月稅收呈現年減，除證交稅、貨物稅持續衰退，主要是受所得稅兩大稅目影響；陳玉豐指出，營所稅10月實徵1121億元、年減3.6%，主因為暫繳稅款入帳時間差異所致，不過整體暫繳申報稅款仍有成長。

綜所稅方面，10月實徵343億元、年減14.4%，陳玉豐說明，主因是去年同期部分上市櫃公司股利因疫情而遞延發放、墊高基期；前10月實徵5972億元、年增25.3%，則是因為盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅均增加所致。

此外，象徵台股動能的證交稅，連續10個月陷入負成長，陳玉豐指出，10月及累計前10月上市櫃股票平均每日成交值為2226億元、2945億元，去年同期則達3640億元、4710億元。

10月證交稅實徵113億元、年減33.2%；累計前10月實徵1474億元，年減825億元、為史上同期最大量，衰退35.9%、創民國91年來同期最深跌幅。

至於貨物稅，由於降稅穩物價措施續行，累計前10月實徵淨額1233億元，年減18.1%，其中，因汽、柴油貨物稅調降，油氣類減少182億元，車輛類減少83億元，主因是國內車廠減產及進口車減少所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望全年稅收，陳玉豐指出，今年稅收可以突破3兆元，主要是來自所得稅的貢獻，因為去年上市櫃公司稅前淨利大增逾7成，除帶動營所稅有所突破，在薪資、股利成長下，綜所稅也因此受惠。

賦稅署官員指出，接下來11月、12月稅收，由於去年基期偏高，今年可能落入年減，他分析，主要是貨物稅、證交稅、不動產交易相關稅目表現不如去年所致；不過，所得稅雙引擎驅動下，預估全年稅收能超過預算數3000多億元。（編輯：林淑媛）1111110