物價漲多逼近綜所稅免稅額調高門檻 財部將精算

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財政部將依據物價漲幅，檢視是否調整2023年綜所稅免稅額。圖為民眾在台北虎林街傳統市場選購蔬果。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部將依據物價漲幅，檢視是否調整2023年綜所稅免稅額等；據試算，累計物價漲幅逼近、但未達3%的法定調整門檻，官員指出，初步計算數字距離調整門檻「非常接近」，為求謹慎，已函請主計總處提供確切數字，進一步精算後對外公告。

也就是說，若最後精算漲幅達3%，財政部料將調高2023年綜所稅免稅額、標準扣除額等6個項目；若不及3%，則維持現行金額。

財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得免稅額度，以及所得基本稅額條例（最低稅負制）各項免稅額。

按規定，當遇到消費者物價指數較上次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高上述免稅額等項目；其中，綜所稅的調整門檻為物價指數累計上漲達3%。

儘管財政部尚未公告2023年綜所稅免稅額等是否調整，主計總處近日發布10月消費者物價指數，已可先行計算出物價上漲幅度是否達調整門檻。

據此計算，與上次調整年度相比，消費者物價指數至今漲幅2.985%、未達3%。財政部官員表示，初步計算的漲幅，與調整門檻確實「非常接近」，事關重大、必須審慎，待主計總處正式回函提供資料，財政部會進一步精算。

若最後精算數達3%法定門檻，將是連兩年因物價漲幅，調高綜所稅免稅額、標準扣除額等。

如果不及3%門檻，財政部則不會調整2023年綜所稅免稅額等，也就是說，民眾2024年5月申報綜所稅時，未滿70歲適用的免稅額將依然是新台幣9.2萬元、單身者標扣額12.4萬元。

至於遺產稅及贈與稅免稅額，由於最新物價水準與前次調整、即2022年相比，上漲幅度低於10%調整門檻，預估2023年遺產稅免稅額、贈與稅免稅額都不會調升。

同時，營利事業及個人所得基本稅額條例部分，則是消費者物價指數較上次調整年度指數上漲累計達10%以上時，將按上漲程度調整。

目前企業最低稅負制免稅額為50萬元；個人最低稅負制免稅額為670萬元、保險死亡給付免稅金額為3330萬元；企業與個人上次調整年度分別為2013年與2014年。

其中，營利事業部分，由於累計漲幅已達10.554%，按公式計算料將調整至60萬元；個人方面，上漲約9.49%，未達調整門檻。（編輯：張均懋）1111110