10月CPI年增2.72% 重要民生物資飆13年半新高

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主計總處8日公布10月消費者物價指數年漲2.72%，重要民生物資CPI漲幅更直逼7%，漲勢仍在擴大。圖為民眾下午在台北市大同區購買蔬果。中央社記者裴禛攝 111年11月8日

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.72%，重要民生物資則CPI大漲6.9%，創逾13年半新高；主計總處官員坦言，物價壓力仍在，「輸入性通膨壓力尚未舒緩」。

主計總處統計，10月CPI年漲2.72%，漲幅小於9月的2.76%；反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）年增率為11.09%，漲幅也有收斂。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，受到主要國家央行大力升息打擊通膨、中國持續執行防疫措施等影響，市場需求減弱，全球景氣明顯降溫，國際原物料價格多呈下跌，使得10月的生產者物價指數（PPI）以及以美元計價的進口物價指數漲幅雙雙縮小。

然而，曹志弘表示，新台幣兌美元匯率持續貶值，導致10月以新台幣計價的進口物價指數漲幅仍達14.74%，「不可能漲15%沒有影響」。

曹志弘指出，進口物價指數漲幅居高，台灣輸入性通膨壓力難以緩和，只能期待隨著國際原物料價格往下走，可以緩步紓解通膨壓力。

進一步觀察10月CPI七大類中變動較大者，以食物類上漲5.17%最多，主因是蛋類及肉類受飼養成本提高影響，以及水產品、外食費、調理食品、蔬菜及乳類價格續漲所致。

10月重要民生物資CPI漲幅也持續飆高，大漲6.9%，創逾13年半最大增幅；其中雞蛋狂漲39.99%、創46個月新高，麵包8.76%則是171個月新高。

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曹志弘說明，原物料價格居高、新台幣匯率貶值雙重因素推升進口產品價格，墊高飼養成本，影響雞蛋、雞肉、豬肉售價，麵包也因廠商反映生產成本而調漲，漲幅較高。

若以購買頻率觀察物價變化，「每月至少購買1次」的類別，受到外食費漲幅仍高影響，年增率達4.56%；曹志弘坦言，購買頻度較高的項目，漲幅仍高，這也是民眾對於物價上漲感受較深的原因。（編輯：楊凱翔）1111108