通膨恐遭低估　專家籲檢視補貼前實際物價漲勢

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）中央銀行甫公布的第3季理監事會議事錄摘要，意外揭露鷹派理事指稱「台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據」，其實部分學者專家也持同樣看法，直言台灣通膨遭低估，建議應檢視補貼前的真實情況，政策才能妥善因應。

去年台灣消費者物價上漲率（CPI）已經處在2%以上的偏高水準，今年3月起，更連續5個月飆破3%，8月才回落至3%以下；根據主計總處預測，今年全年CPI年增率為2.92%、明年則降至1.72%。

主計總處、政府官員多次表示，和歐美國家消費者物價上漲率（CPI）動輒7%、8%以上相比，台灣雖有通膨壓力，但相對溫和。

不過中央銀行近日公布今年第3季理監事會議事錄摘要，內容顯示，鷹派理事對於國內通膨情勢高度警戒，直言台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據，央行應該升息1碼，才能有效降低民眾通膨預期。

部分專家學者持同樣看法，認為台灣通膨情勢遭低估。台新金控首席經濟學家李鎮宇日前便於中經院舉辦「通膨升息下全球經濟風險展望及企業因應對策研討會」上提醒，「切勿忽視通膨對台灣經濟成長的傷害」。

李鎮宇表示，政府靠著油電價格補貼，壓住通膨，國營企業苦吞虧損，也使得央行低估通膨問題，但央行看待通膨應該精確掌握如果不補貼油電，通膨會到什麼程度，才能更合理評斷台灣當前情勢。

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「我也覺得台灣通膨數字是有問題的」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，他不認為主計總處數據造假，問題出在樣本調查可能有偏誤，以房租水準增率來看，與台灣90%民眾的感受都不同；另一方面，歐美CPI數據還是把水電等價格完全反映，因此可以看到歐美CPI高達8%甚至10%。

林啟超表示，假如台灣過去20年的CPI數據是錯的，就會導致過去20年的低利率政策也是錯的，因此台灣在CPI結構組成、採樣過程有必要更透明公開，讓大眾了解CPI的意涵，為什麼會與民眾感受有這麼大落差。（編輯：蘇龍麒）1111105