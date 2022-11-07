購買力平價 2019年台灣每戶財富76萬美元勝日韓

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處最新國情統計通報指出，2020年底台灣每戶財富（購買力平價，PPP）為79.8萬美元，持續成長；若以2019年的成績、每戶財富76萬美元與OECD會員國相比，台灣排名第3，且優於亞鄰國家南韓及日本。

主計總處指出，2020年底台灣的家庭部門「平均每戶」資產負債淨值（不含人壽保險及退休準備，簡稱每戶財富）依新台幣計算為1263萬元，較2019年底增加62萬元或5.1%，主因是金融性資產淨值增55萬元。

若按購買力平價（PPP）換算為美元，2019、2020年台灣每戶財富分別為76萬美元及79.8萬美元。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，不同國家有不同的貨幣，如果直接比較商品價格，沒辦法顧慮到各國物價水準的差異，PPP能夠更精確呈現不同貨幣的實際購買力，知名的大麥克指數（Big Mac Index）便是採用PPP的概念。

值得注意的是，以台灣2019年的成績與OECD會員國（38國）及夥伴國（3國）相比，台灣每戶財富為76萬美元，不只高於OECD國家中位數25.5萬美元，且排名僅次於盧森堡的94.1萬美元、瑞士的86.2萬美元。

在42個國家（含台灣）中，台灣排名第3，優於亞鄰的南韓（第14名、36.2萬美元）及日本（第 20名、29.5萬美元）。

至於美國排名第4、每戶財富68.5萬美元，英國排名第7、52.4萬美元。

國人常常大嘆「薪情差」，但以PPP計算的每戶財富竟能創下OECD國家排名第3的成績，蔡鈺泰點出兩大關鍵，一是台灣物價長期低於國際平均水準，二是此統計是指「財富」，相較歐美國家，台灣人更有儲蓄概念，不論金融投資、定存或是購買房地產，都是累積財富的作法。（編輯：林興盟）1111107