OECD預測韓國2022年物價漲幅5.2% 創24年新高

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告預估，韓國今年物價漲幅可能達5.2%，較先前上調0.4個百分點，可能創下亞洲金融風暴後1998年以來新高，明年預估也將維持在4%水準。

韓國企劃財政部今天表示，OECD最新發表的2022年韓國經濟報告中，將韓國今年物價成長率從6月預估的4.8%上調至5.2%，與韓國銀行預估值齊平，若按此預估，韓國今年物價成長率將是1998年7.5%以來最高值。

除OECD及韓國銀行外，主要預測機構對韓國物價成長率預測以韓國政府的4.7%最高；亞洲開發銀行（ADB）預估4.5%；韓國開發研究院預估4.2%；國際貨幣基金（IMF）預估4%。

觀察截至8月物價走勢，今年物價漲幅超過5%的可能性越來越大，從5月今年首次突破5%後，6、7月年增率都在6%以上，8月降至5.7%，若剩下4個月漲幅未縮減，全年物價漲幅很可能超過韓國政府預期的4.7%。

OECD報告指出，韓國受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響供給穩定，加上能源價格激升等因素影響，帶動物價成長，若國際油價至明年仍維持當前水準，明年物價成長率將從原本預估的3.8%增至3.9%。

近期韓元走弱也是推升物價的壓力之一，若進口物價持續上升，韓國國內物價受到的漲價壓力可能再增強。韓聯社報導，美元對韓元匯率今天以一美元兌1393.6韓元作收，較前一交易日上漲5.6韓元，鄰近1400韓元大關，距離上次突破1340韓元關卡不過一個月。

OECD對韓國今年經濟成長率預估則從2.7%上調至2.8%，高於IMF、ADB、韓國政府及韓國銀行預測，主要考量韓國解除社交距離規範，有助刺激面對面消費成長，但原物料價格及供應鏈問題抵銷增速。

受到國際景氣遲滯影響，OECD預期韓國明年經濟成長率將再放緩，預估值從2.5%下調至2.2%。（編輯：周永捷）1110919