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防疫鬆綁娛樂費激增 10月核心CPI漲2.96%飆14年新高

2022/11/8 18:58（11/8 19:58 更新）
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10月核心CPI擴大至2.96%，主計總處官員表示，防疫措施鬆綁，國人休閒娛樂消費需求提高、推升服務價格是關鍵。圖為4日台北國際旅展。（中央社檔案照片）
10月核心CPI擴大至2.96%，主計總處官員表示，防疫措施鬆綁，國人休閒娛樂消費需求提高、推升服務價格是關鍵。圖為4日台北國際旅展。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.72%，漲幅趨緩，扣除蔬果、能源後的核心CPI卻擴大至2.96%，飆14年新高，主計總處官員表示，防疫措施鬆綁，國人休閒娛樂消費需求提高、推升服務價格是關鍵。

10月CPI增速放緩，核心CPI漲幅卻放大至2.96%，創2008年11月以來最大漲幅，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘直言，關鍵在於「娛樂服務費」上漲。

曹志弘指出，國人漸漸習慣與疫情共存，加上10月國門解封，出國旅行更方便，休閒娛樂消費需求提高之下，娛樂服務費上漲3.15%，成為推動核心CPI漲幅擴大的主因。

娛樂服務常見項目包含遊樂場入場費、旅館住宿費、國內外旅遊團費等，曹志弘表示，國境開放後，出國需求增加，國外旅遊團費跟著上漲。

曹志弘補充，隨著民眾愈來愈習慣與疫情共存，疫後休閒娛樂漸成常態，將使娛樂活動相關價格慢慢回到疫情之前水準。（編輯：楊凱翔）1111108

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