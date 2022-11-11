英業達：明年3大產品線皆成長 營收估增個位數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）筆電代工廠英業達今天公布第3季財報，因高單價產品占比攀升，毛利率5.2%創近5年單季新高，每股盈餘新台幣0.49元；在新專案挹注下，預估明年筆電、伺服器和智慧裝置營收都將成長，整體營收有望年增個位數百分比。

英業達今年第3季合併營收為1424.52億元，季增5%，年減2%；因產品組合改善及成本結構優化，營業毛利達73.4億元，季增24%，年增24%；毛利率為5.2%，季增0.8個百分點，年增1.1個百分點；稅後淨利28.66億元，季增1.12倍，年增29%；每股盈餘0.49元。

累計今年前3季英業達合併營收為4069.94億元，年增9%；營業利益49.48億元，年增41%；因去年同期處分閒置資產收入、基期較高，今年前3季業外收入年減69%至8.08億元；前3季每股盈餘1.32元，低於去年同期的1.42元。

英業達總經理巫永財今天出席法人說明會表示，今年第4季英業達面臨大環境不景氣衝擊，筆電產品也受影響，預估第4季整體營收將下滑到接近第2季1350億元的水準。

展望明年，巫永財認為筆電市場將繼續衰退，但英業達剛好有機會接到比較多的電競專案，明年筆電營收仍會成長，加上伺服器、智慧裝置明年也將成長，預期英業達明年整體營收將年增個位數百分比。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英業達伺服器事業群總經理蔡枝安說，3年前已把伺服器部分產能從中國移回台灣，目前中國產能占比約70%、台灣占30%。英業達已在墨西哥設廠，今年會架設5條產線，明年開始試產。

英華達總經理何代水指出，智慧裝置今年受到中國封控影響出貨，明年看起來會成長。馬來西亞廠、台北廠跟中國各廠搭配非常成功，已經陸續出貨，明年第1季越南廠建好後，第2季可以開始出貨，增強核心競爭力，預估明年會有比今年更好的成果。（編輯：林興盟）1111111