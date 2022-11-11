遠傳第3季EBITDA 創2018年第4季來新高

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（中央社記者吳家豪台北11日電）遠傳電信今天舉辦法人說明會，受惠於iPhone 14熱賣、用戶持續升級5G，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為新台幣77億元，創2018年第4季以來新高，年增率7.9%持續居電信業之冠，連續6季正成長。

遠傳表示，第3季5G企業專網服務收入年增率超過21%，從2021年開始至今一直都有良好的成長動能，目前有超過20個專案洽談。5G資本支出的高峰期落在2021年，當年投入5G建設，遠傳預期之後會越來越穩定，今年已開始和緩，如果遠傳之後和亞太電信合併，雖然雙方整合需要資本支出，但產生的眾多綜效可節省支出，包含設備可共用等。

遠傳也提到企業合併的員工安置議題，會釋出最大的善意妥善處理，保障亞太電信員工權益。此外，遠傳也會維護亞太電信用戶合約權益，提供多元資費方案，滿足不同消費者需求。

遠傳指出，國家通訊傳播委員會（NCC）對於此次電信併購，最關心的重點是頻譜議題，如果依照原來法規，以釋出頻譜總額當作分母，就沒有頻譜超標問題；但電信法轉軌後，是以各業者競標到的頻譜總數當作分母，若依據此法規就會有超標之虞。

遠傳也向NCC表達意見，如果NCC最後認定頻譜超標，遠傳會尊重NCC決議，繳回被認定超標的頻譜。

遠傳今年第3季合併總營收為221.6億元，年增7%；稅後淨利24.2億元，每股盈餘0.74元，若排除一次性收入影響，年增率高達15%。

遠傳行動通訊業務表現亮眼，5G滲透率突破30%，續約用戶資費持續提升，客戶每月平均貢獻度（ARPU）連續20個月正成長，月租型ARPU穩居業界第一。遠傳行動服務營收連續8季正成長，今年第三季行動服務營收達到125億元、年增3%，創下2019年第3季以來新高。

今年前3季遠傳新經濟營收年增22.5%，營收占比19%再創新高。在企業客戶端，資通訊業務營收年增37%，其中雲端服務營收年增50%、自行開發解決方案營收年增81%。

在個人數位服務端，遠傳第3季個人用戶物聯網服務營收年增81%，friDay購物電子商務營收年增9%，數位媒體服務營收年增5%，貢獻新經濟營收成長。（編輯：楊凱翔）1111111