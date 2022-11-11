豆府第3季獲利創歷史次高 晶華寫今年新高
2022/11/11 21:31
（中央社記者吳家豪台北11日電）餐飲及觀光股今天公布第3季財報，韓式連鎖餐飲集團豆府稅後淨利達新台幣8346萬元，創歷史單季次高。晶華國際酒店集團每股盈餘為2.07元，寫下今年以來新高。
豆府今年第3季合併營收為6.86億元，季增46.81%，創單季新高；稅後淨利約8346萬元，季增4.5倍；每股盈餘3.25元。累計前3季營收17.19億元，年增44.59%；稅後淨利1.59億元，年增1.4倍；每股盈餘6.25元。
豆府發布新聞稿表示，第3季適逢暑假期間，為餐飲業傳統旺季，加上疫情逐步解封，豆府營運明顯回溫至疫情前水平，各門店來客數及業績持續衝高，加上第3季新增4間門店，為第3季營收帶來明顯助益。
展望第4季，豆府仍將按照計畫積極展店，並持續優化餐點品質及更新菜色，預計12月將推出新菜色來延續消費熱潮，加上年底為百貨通路週年慶暨耶誕佳節旺季，看好能為營收帶來持續的成長動能。
晶華今年第3季合併營收約14.73億元，季增41%，年增46%；營業利益3.53億元，季增逾2倍，較去年同期轉虧為盈；稅後淨利2.63億元，季增近2倍，但年減82%；每股盈餘2.07元。
累計今年前3季晶華稅後淨利6.86億元，年減64.33%；若不計入去年8月底處分達美樂股權的一次性利益14.61億元，則今年前3季稅後淨利年增48.48%。
展望後市，晶華也針對即將到來的感恩、耶誕、跨年節日與尾牙春酒旺季，推出一系列應景的宴飲與住房專案，看好疫情後的報復性消費與節慶商機。（編輯：楊凱翔）1111111
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