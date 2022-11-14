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北京支持房地產市場 香港「內房股」股價飆升

2022/11/14 11:44
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（中央社記者張謙香港14日電）受到中國相關部門支持房地產市場發展的消息刺激，在香港上市的中國大陸房地產公司（簡稱內房股）的股價今天紛紛大幅飆漲，部分漲幅高達40%以上。

香港內房股近年受債務危機衝擊，股價一直低迷，大部分股值下跌了約80%，但上週傳出個別內房公司可以支付債務後，股價開始大幅反彈，其中碧桂園上週五（11日）收盤就暴漲超過30%。

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陸媒今早報導，中國人民銀行、銀保監會近日聯合印發「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，消息傳來，同樣被視為有利於內房股的重大訊號。

在上述消息刺激下，內房股今天繼續大幅飆升，其中早前暴跌的股票升勢最為凌厲，截至上午11時30分，碧桂園飆升44.64%，中國金茂漲15.58%，雅居樂集團飆高38.76%，富力地產上升36.48%，龍湖集團漲22.25%，時代中國控股上升46.42%。（編輯：周慧盈）1111114

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