台韓交易所首長會談 交流ESG、扶植新創產業經驗

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所今天表示，董事長林修銘日前以亞太地區集保組織副主席身分，參加該組織第24屆釜山年會，並拜訪韓國交易所，交流業務、ESG及扶植新創產業經驗。

證交所發布新聞稿指出，林修銘11月9日與韓國交易所董事長孫炳斗（Byungdoo Sohn），於韓國交易所首爾辦公室舉行台韓首長會談，雙方就目前全球經濟變化及地緣政治影響進行意見交換。此次會談是繼8月22日台韓證交所首長線上會議，及9月28日世界交易所聯合會（WFE）第61屆年會台韓雙邊會談後，雙方董事長再度會面。

此次台韓證交所首長會談聚焦在雙方市場的ESG（環境、社會、公司治理）發展，及對扶植新創企業的願景及經驗，確立未來將擴大在ESG及創新板塊的交流合作及經驗分享。

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林修銘自今年7月上任以來，積極建置ESG資訊平台和ESG評鑑來發展相關生態系，並大力推動台灣創新板的發展，除推出多項獎勵及宣導活動外，在法規面也放寬合格投資人財力證明及上市市值標準等規範。

林修銘本次訪韓行程，除台韓證交所首長會談外，並於11月8日拜訪韓國交易所釜山總部，進行ESG相關商品市場交流；11月9日至韓國交易所首爾辦公室，聽取韓國證交所市場團隊的經驗分享，及業務層面的實務討論。（編輯：張良知）1111114