呼應淨零轉型 國泰人壽投資組合提撤煤計畫

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（中央社記者蘇思云台北14日電）國泰金控力拚2050年淨零碳排，國泰人壽總經理劉上旗表示，投資組合已啟動「撤煤計畫」，針對煤炭產業，煤炭占營收比例上限到今年底要從5成降到3成，2025年底再降到2成，2030年底降到15%。

國泰金控今天實體舉辦「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，包括國泰金董事長蔡宏圖、國發會主委龔明鑫等都出席開幕。

蔡宏圖表示，在全球永續及淨零轉型的浪潮中，金融業若能督促投融資對象提升永續韌性，資產品質就愈可靠，國泰金將客戶託付的資金導向有利永續發展的企業與專案，堅定實踐淨零碳排目標。國泰金4月成為RE100台灣首家金融業會員，2030年所有據點都使用再生能源，2050年目標達到淨零碳排。

龔明鑫表示，今年3月底公布淨零碳排路徑圖，年底將公布12項戰略計劃，目前到2030年哪些領域規劃編列多少預算、如何考核績效等都會公布。主計總處明年預算至少編列新台幣682億元做相關支持；另外，也希望透過金管會綠色金融3.0方案，引導企業支持淨零相關工作。

劉上旗在會後接受媒體聯訪時表示，內部做零碳營運轉型，從綠辦公、綠色採購及綠色房東三方向著手；外部則為低碳的投資配置。綠色房東部分，希望由國壽從房東角色統一採購綠電，再分配給承租戶。今年第3季開始已購買2000萬度綠電，目前也有30組承租戶，已經可由國壽來供應綠電。

外部投資組合部分，劉上旗指出，國壽8兆元資產中有6兆元都是投資有價證券，目前符合科學基礎減量目標（SBT）達到3成，近2年議合家數已經提高到80家，今年也有主管到鴻海股東會，對鴻海在議合上作法表達感謝與肯定。

劉上旗表示，國壽投資也有「撤煤計畫」，主要是看煤炭占企業營收比例，針對煤炭產業門檻今年底營收比例上限要從5成降到3成，2025年底降到2成，2030年OECD（經濟合作暨發展組織）國家煤炭產業要再降到15%；除了看營收占比外，也把企業轉型計畫納入考量，「希望投資組合是污染相對較少的」。也就是說，針對特定產業不會再新增投資。

國泰世華銀總經理李偉正表示，中長期營運目標希望做到零碳營運；短期部分，銀行今年購買再生能源憑證超過40萬度的電，2025年會把銀行總部大樓全部採用綠電，占銀行用電量3成以上。

李偉正指出，銀行在授信上也以綠色金融作為重要發展目標，目前永續連結貸款有22件、金額超過200億元，今年台灣做綠色存款約76億元。（編輯：張良知）1111114