全民參與投資離岸風電 國泰金李長庚提議股權證券化

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（中央社記者蘇思云台北14日電）國泰金總經理李長庚今天表示，建議金融資產證券化相關法規修法，納入股權成為證券化的標的，不僅全民有機會參與投資離岸風電，受傷機會小一點，也有助於推動國家重大能源政策發展。

國泰金控今年第6次舉辦「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，媒體關注綠能產業投融資議題。

李長庚會後接受媒體聯訪時表示，台灣目前做金融資產證券化，主要是以債權為證券化標的，並沒有股權，因此在發展風電或太陽能專案時，沒有辦法透過資產證券化的方式進行，「目前行不通，因為沒有法源」。目前有些離岸風電外資完成階段性開發想要退出，這時間點其實是發展證券化很好的時機。

李長庚指出，離岸風電常常一座都是新台幣千億元，一般大眾很難投資這麼大筆的金額，但可以考慮把其中3成、4成股權證券化，讓全民都可以投資。

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李長庚解釋，金融資產證券化關鍵在於要有穩定現金流跟商業模式，台灣很幸運有躉售購電機制，購電合約一簽20年，未來現金流相對可以預期，大眾投資這類商品、受傷機會小一點，又可以集合大眾力量推動國家重大能源政策，是一件好事。

至於是否有跟金管會討論過，李長庚回應，當然有，但是要納入股權，牽涉修法議題，建議共同集思廣益。如果金融資產證券化納入股權後，很多新的能源專案就有機會變成投資標的。（編輯：潘羿菁）1111114