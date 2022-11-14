中國傳出救市消息 香港恆生指數延續升勢

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（中央社記者張謙香港14日電）受到中國相關部門支持房地產市場發展的消息刺激，在香港上市的中國大陸房地產公司（簡稱內房股）的股價今天大幅飆漲，恆生指數也延續升勢，收盤上升294點或1.7%，收報17619點。

香港內房股近年受債務危機衝擊，股價一直低迷，不少股值下跌了約80%，但上週傳出個別中國大陸房企可以支付債務後，股價開始反彈，其中碧桂園11日收盤暴漲超過30%。

陸媒今早報導，中國人民銀行、銀保監會近日聯合印發了「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，消息傳來，同樣被視為有利於內房股的重大訊號。

在上述消息刺激下，香港內房股今天持續飆漲，早前暴跌的股票升勢最凌厲，如碧桂園收盤飆升45.53%，收報港幣3.26元；龍光集團上升38.66%，收報1.04元；富力地產上升35.81%，收報2.01元；雅居樂集團上升33.92%，收報3.04元。

恆生指數今天也持續11日的升勢，收盤上升294點或1.7%，收報17619點，全日成交總額高達2049億元。

多位市場分析師指出，港股近日從低位反彈，除了中國大陸房地產市場傳出好消息外，人民幣近期翻升、中國大陸放寬防疫及中美關係有改善跡象，都對港股反彈有正面作用。（編輯：陳沛冰）1111114