張安平：2023年全球經濟缺火車頭 台灣會辛苦一點

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（中央社記者賴言曦台北14日電）台泥董事長張安平今天表示，美國明年經濟恐因高利率環境轉差，目前觀察，沒有較大經濟體可擔任帶領世界經濟發展的火車頭，這意味包含台灣在內，相對小的經濟體會辛苦一點。

台泥今天召開法人說明會，張安平指出，全球通膨持續上漲，各國中央銀行升息因應，導致全球匯率大幅波動，雖然美國經濟相對較好，但2023年可能會因為高利率，導致經濟變差，預估美國商業貸款利率明年可能會接近2位數。

張安平認為，美國經濟的情況，相信接下來的感恩節、聖誕節銷售季會給市場很好的印證，用以判斷明年經濟、情況走勢。至於歐洲今年情況不佳，明年可能會更差，尤其歐洲能源短缺，現在雖然可以補足，但價格仍非常高。

針對美國總統拜登（Joe Biden）將於印尼時間14日與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，張安平認為，會造成什麼結果無法預測，但中美經濟矛盾，將導致全球經濟不像以前「那麼的高」。

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張安平認為，2023年看起來，無論美國、歐洲、中國大陸，沒有任何一個較大的經濟體可擔任火車頭，帶領世界經濟發展，這意味著相對小的經濟體會比較辛苦，「當然台灣也應該會比較辛苦一點」。

另外，針對全球煤價走勢，張安平指出，煤價已經開始回檔，預估明年煤炭平均價格會比今年低，但也不會大幅下跌，因為全球對能源需求的問題，短期不會有立即性的解決辦法。（編輯：楊蘭軒）1111114