美股4大指數收跌 法人：觀察拜習會影響

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（中央社記者吳家豪台北15日電）美國聯邦準備理事會（Fed）官員最新發言未能安撫市場情緒，美股4大指數14日收跌。法人指出，新台幣升值與外資強力回補，外在因素對多方有利，後續需觀察拜習會結論對台股影響。

美股道瓊工業指數14日下跌211.16點或0.63%，收33536.70點；標準普爾指數下挫35.68點或0.89%，收3957.25點；那斯達克指數挫跌127.11點或1.12%，收11196.22點；費城半導體指數下跌26.84點或0.97%，收2728.05點。

台股14日延續上週多頭走勢，加權指數開高走高，盤中一度漲逾209點、觸及14217點波段高點，傳產股表現亮眼，受惠於中國救房市措施出籠，拉動水泥指數上漲4.26%；銅價大漲也帶動電器電纜及鋼鐵類指數上漲4.83%、3.46%。終場加權指數上漲167.34點，收14174.9點，成交金額新台幣2745.77億元。

產業訊息部分，永豐餘集團旗下林漿紙廠中華紙漿表示，俄烏戰爭未結束，能源和木片供需仍緊張，加上價格仍在高檔，推升成本，第4季產品價格將繼續調整，為反映匯率因素，預計內銷產品調漲15%。

台泥董事長張安平指出，觀察全球水泥需求變化，未來2、3年水泥市場需求不是很樂觀，但水泥使用量降低並非壞事，不是所有東西都需要成長，而是應該優化、有效率的使用，台泥此時轉型能源事業，「有很好的機會」。

美國總統拜登14日與中國國家主席習近平在印尼舉行會談。拜登會後告訴記者，他在會談時堅持美國的「一中政策」沒有改變，而他不認為中方有任何立即入侵台灣的意圖。習近平強調中國會繼續改革開放、中美關係不應該是「你輸我贏」，並批評對中國「脫鉤斷鏈」的做法。

法人分析，台股延續上週動能，新台幣升值有利資金流入台股，加上中國防疫鬆綁等消息，後續需觀察拜習會結論對台股影響與新台幣走勢。（編輯：張均懋）1111115